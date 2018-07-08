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08 Temmuz 2018 18:14

Kanyondaki baraj gölünde kaybolan tur rehberinin cesedi bulundu

Samsun’da bir hafta önce kanyondaki baraj gölünde kaybolan tur rehberinin cesedi bulundu.

Kanyondaki baraj gölünde kaybolan tur rehberinin cesedi bulundu

08 Temmuz 2018 18:14


Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü’nde bulunan Şahinkaya Kanyonu’nda 7 gün önce meydana geldi. Samsun’dan gelen özel bir tur şirketinin rehberi 25 yaşındaki Selçuk Korkut, Şahinkaya Kanyonu’nda tura çıktıkları tekneden yüzmek suya atladı. Atladıktan sonra suda kaybolan tur rehberi bulmak için 7 gündür devam eden arama çalışması bugün sona erdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından yapılan aramalarda Selçuk Korkut’un cansız bedeni kanyon girişine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, kıyıya 30 metre mesafede ve suyun 21 metre derinliğinde bulunarak karaya çıkartıldı. Selçuk Korkut’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şubesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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