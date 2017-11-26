Kapalı tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı Havza’da anlatıldı

Dr. Naki Keleş’in katılımıyla düzenlenen sağlık seminerinde kapalı tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı anlatıldı.

Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş’in katılımıyla, Havza Kültür Merkezi’nde bel fıtığı hastalıklarında yeni yöntem olan tam endoskopik tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarının tedavisi konulu seminer düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, “Bel fıtığı tedavisinde yeni bir yöntem olan ve Karadeniz Bölgesi’nde sadece hastanemizde uygulanan kapalı tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı hakkında bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz seminerlerimizde alanında uzman doktorlarımız tarafından katılımcılara konuyu A’dan Z’ye anlatıyoruz. Samsunumuzda, çevre illerde ve ilçelerimizde geleneksel hale getirdiğimiz sağlık konferanslarımızda amacımız insanların korkulu rüyası olan fıtık konusunda bilgilendirmektir. Bu anlamda siz değerli Havzalı hemşehrilerimize hoş geldiniz diyor, katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Bel fıtığı hakkında bilgi veren Opr. Dr. Naki Keleş ise toplumda sıkça görülen bel fıtığı sağlık probleminin tedavisinde yeni yöntem olan Tam Endoskopik (Kapalı) Bel Fıtığı Merkezi’mizde gerçekleştirilen operasyonlarda hastalarımıza günübirlik yatış yapılmaktadır. Ameliyattan sonra aynı gün veya ertesi gün eve gidebilir. Kısa bir süre içerisinde de iş hayatına dönebilmektedir. Tam endoskopik (kapalı) bel fıtığı ameliyatı komplikasyon oranı oldukça düşük ve hasta konforu son derece yüksek bir operasyondur. Cerrahi sonrası ağrının açık ameliyatlara oranla daha az olması, hastanede yatış süresinin az olması normal yasama erken dönülmesi, cerrahiye bağlı anatomik hasarın açık cerrahiye göre az olması gibi avantajlarının olması endoskopik diskektomiyi başarılı kılmıştır” diye konuştu.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden seminer Opr. Dr. Naki Keleş katılımcıların sıkıntılarına çözüm üretmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren konferansta memnuniyetlerini dile getiren Havza halkı, böylesi önemli etkinliklere imza atan Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkürlerini iletti.