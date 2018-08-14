Kapıakayafest fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçları belli oldu.

Kapıkayafest Fotosafari Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu Üyeleri Hakan Karaali, Yavuz Kabaoğlu ve Yavuz Selim Muratoğlu ile birlikte, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sezgin nezaretinde toplandı. Fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurul üyeleri Cemile Sultan Çelebi, Egemen Umut Şen, Hatice Bozoğlu, Mahmut Şimşek ve Murat Danacı yarışmaya katılan fotoğrafçıların eserlerini titiz bir çalışma ile değerlendirdi. 117 katılımcının 72’sinin teslim ettiği toplam 279 fotoğraf arasından yapılan değerlendirme sonucunda Samsun’dan katılan Hakime Küçük Kapıkayafest ile birinci oldu. İkinciliği Kapıkaya siluet ile Emre Uzunlar alırken, üçüncülüğü tütün hasadı fotoğrafıyla Meryem Hatun Şahinol elde etti. Dron özel ödülünü Muğla’dan katılan Musa Tepe alırken, Hüseyin Turgut, Emin Kınay ve Ali Keser de mansiyon ödülüne layık görüldü.