Kapıkaya doğa yürüyüşü ve kültür gezisi yapıldı

Kapıkayafest Komitesi üyeleri ve Bafra Fotoğraf Sanatı Kulübü(BAFSAK) üyeleri ile birlikte organize edilen gezide bölgenin tarihi değerleri ve doğal güzellikleri gezilerek fotoğraflandı. Bafra Belediyesi önünden başlayan gezide sırasıyla Kapıkayafest 2017 Ana Kamp Alanı’nın bulunduğu Asarkale Mahallesi, Kaya Mezarları, Asarkale, Altınkaya Baraj Gölü, Kapıkaya Taşbaşı Seyir Terası ve yamaç paraşütü tepesi gezilerek fotoğrafları çekildi. Gezi ekibini Taşbaşı Seyir Terasında Kapıkaya Mahallesi Muhtarı Bahri Bozok karşılayarak semaver çay, yağlı yanıç, köy ayranı ikramında bulundu.

Kapıkaya Taşbaşı Seyir Terasından başlayan ve yaklaşık 10 kilometrelik Manda Gölü-Kızılot-Arpalık Tarla-Kapıkaya Boğazı yürüyüşü yaklaşık 4 saat sürdü. Kapıkayafest2017’de kullanılan trekking rotalarına yeni rotalarda ilave edilerek işaretlemesi yapıldı. Rotaların tabelalarla işaretlemelerinin yapılması, bazı bölümlerde patikaların bakımlarının yapılması gerektiği tespit edildi. Gezi ile ilgili açıklama yapan gezi lideri Dağcı Şükrü Gün, “Kolay ilan edilmiş bir turizm bölgesi. Kapıkaya, yapılacak çalışmalarla Kızılırmak vadisi doğa turizminin lokomotifi olacak” dedi.