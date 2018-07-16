Kapıkaya festivali hazırlıkları sürüyor

Başkan Kılıç, “Kapıkaya Festivali ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Festivalimize az bir zaman kaldı. Ekiplerimiz ile birlikte buraya gelerek eksikliklerimiz varsa hemen gidermeye çalışıyoruz. Bu sene festivalimize gelen misafirlerimizi daha güzel bir şekilde ağırlayacağız. Aynı zamanda bu sene daha fazla katılım bekliyoruz. Festivalimizde daha profesyonel bir hizmet vermek için ekiplerimiz ile birlikte sıkı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah Bafra’mız için güzel bir festival olacak. Festivalin hazırlıklarında emeği geçen başta Burhan Apaydın hocamız olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kültür Müdürümüz, Fen İşleri Müdürümüz ekibi ile birlikte, bu bölgenin muhtarları aynı şekilde hazırlıklarda katkı sağladılar. Güzel bir netice elde edeceğiz inşallah” dedi.

Başkan Hamit Kılıç, Festival alanını gezerek birim müdürlerine, görülen eksiklerin giderilmesi konusunda talimat verdi.