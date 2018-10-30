Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali bünyesinde düzenlenen fotoğraf yarışması sonucunda sergilenmeye değer görülen 27 fotoğraf ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışında ayrıca söz konusu yarışmada derece alanlara ödülleri verildi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerindeki serginin açılışına Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Erbaş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

2.Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali çerçevesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında,117 katılımcının 72'sinin teslim ettiği toplam 279 fotoğraf arasından yapılan değerlendirme sonucunda Samsun'dan katılan Hakime Küçük, Kapıkayafest adlı fotoğrafı ile birinci olmuştu. İkinciliği Kapıkaya siluet ile Emre Uzunlar alırken, üçüncülüğü tütün hasadı isimli fotoğrafı ile Meryem Hatun Şahinol, drone özel ödülünü Muğla'dan katılan Musa Tepe alırken, Hüseyin Turgut, Emin Kınay ve Ali Keser de mansiyon ödüllerine layık görüldü.

Fotoğrafseverlerin büyük ilgisi ile karşılaşan Kapıkayafest 2018 fotoğraf sergisi 2 Kasım tarihine kadar açık olacak.