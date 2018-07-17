Kapıkayafest hazırlıkları son aşamaya geldi

Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür festivali Kapıkayafest için hazırlıklar son aşamaya geldi. 25-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival katılımcılarının konforlu zaman geçirmeleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi, ulaşım ağı, su hatları ve kamp alanında yeni düzenlemeler gerçekleştirdi.

Bafra Kapıkaya Tepesi, yamaç paraşütçüleri için uçtuktan sonra tekrar aynı noktaya inebileceği bir illüzyona sahip uçuş noktası olma özelliğiyle Türkiye ve dünyada özel bir yere sahip. Uçuş noktası bu farklılığıyla da doğa severlere bir ayrıcalık tanıyor. 5 gün sürecek olan II. Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür festivalinin birinci gününde Foto Safari, Bambu Sal, Çarpışan Su Botu, Salto Trambolin, Zıpzıp Trambolin, Paintball Poligon, Tekne Gezileri, Geleneksel El Sanatları Atölyeleri (Hasır-Kırpık Kilim-Zenbil-Hediyelik İmalatı- Sanatsal Faaliyetler), ATV Safari, Kızılırmak Tekne Gezileri, Yamaç Paraşütü, Yamaç Paraşütü ve Akrobasi gösterisi, Microlight Halk Uçuşları, Halat üstünde yürüme etkinlikleri ile başlayacak.

Kapıkayafest’te her yaştan katılımcının hislerine dokunacak ve herkesin kendi hayat tarzına ve zevkine göre bir etkinlik bulunuyor. Güncel aktivite bilgilerine www.kapikayafest.com sitesinden takip edilebilir. Ayrıca ücretli spor aktivitelerinin bilgilendirmesi bulunuyor.

Doğayı ve sporu bir arada barındıran 5 gün 4 gece sürecek olan Kapıkayafest, doğa sporları ve kültürel faaliyetler ile birçok renkleri içinde barındırıyor. ’Doğayı Yaşat Sporu Yaşa’ düşüncesiyle yola çıkan festival, doğanın insanın bir parçası olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Geçen yıl yerli ve yabancı sporculara ev sahipliği yapan festival, 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Bafra Belediyesi Başkanlığı ve Türk Hava Yolları işbirliğinde gerçekleşecek olan Kapıkayafest bu yıl heyecanı katlayarak katılımcılara eşsiz bir festival yaşatmayı hedefliyor. Kamp alanı, yemek, tepe ve tepeye ulaşımlar, şehir merkezinden tepeye ulaşımların tamamen ücretsiz olduğu festivalde Karadeniz’in eşsiz manzarası da hediye. Sporun yanında sanata da önem veren Kapıkayafest düzenlediği foto safari ile Türkiye’nin önemli fotoğrafçılarına da ev sahipliği yapacak. Doğal güzelliklerinin yanında tarihi bir konuma sahip olan Bafra Kapıkaya, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar gözünden geçmişi ve şimdiyi buluşturacak. Kapıkayafest, aynı zamanda yöresel stantların bulunacağı, bu zamana kadar gerçekleştirilen festivallerden farklı olarak çok farklı çeşidi, misafirlere en üst seviyede kaliteyle sunan bir yapıda eşsiz bir yaşam festivali olarak karşımıza çıkıyor.