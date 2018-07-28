Kapıkayafest’te adrenalin zirvede

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin (Kapıkayafest) son gününe girilirken binlerce macerasever doğanın tadını çıkarıyor, extreme sporlarla eğleniyor.

Samsun Valiliğinin himayelerinde, Bafra Kaymakamlığının destekleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediye tarafından 25-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Kapıkyafest, çocuklara doğa sporlarını keşfetme imkanı sunuyor, hangi ülkeden geldiğine bakmadan maceraseverleri ortak payda olan "zirvede" buluşturuyor.

İlk ateşini Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaktığı dostluğun, kardeşliğin simgesi kamp ateşi geceleri de Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğaseverleri kaynaştırıyor. Paraşütçülerin ve su sporcularının nefes kesen gösterilerinin yanında ATV ve bisikletle dağ taş gezenler, kayaların dik yamaçlarında tırmanan dağcılar adrenali hep zirvede tutuyor.

2. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde; foto safari, bambu sal, çarpışan su botu, salto trambolin, zıpzıp trambolin, paintball poligon, tekne gezileri, geleneksel el sanatları atölyeleri (hasır kırpık kilim zenbil hediyelik imalatı sanatsal faaliyetler), ATV safari, Kızılırmak tekne gezileri, yamaç paraşütü, yamaç paraşütü ve akrobasi gösterisi, microlight halk uçuşları, halat üstünde yürüme (slackline) etkinlikleri bulunuyor.