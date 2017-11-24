Kapkaççı tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Funda K. adlı kadın marketin önünden geçerken camında asılı indirimli ürünlerin yer aldığı reklam afişlerine bakmaya başladı. Bu sırada kadının yanına yaklaşan İlker İ.(25), Funda K.’nin içinde 60 lira para ve kimlik kartları bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Genç kadın polisten yardım istedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili İlker İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden İlker İ., çantayı ve cüzdanı altığı çöp kutusunu polise gösterdi. İlker İ. çantada para olmadığını iddia etti. Alkollü olduğunu ileri süren İlker İ., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemeye tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.