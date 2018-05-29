Karaaslan: "AK Parti en çevreci iktidardır"

En çevreci parti de AK Parti’dir" dedi.

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çevreci iktidarının Ak Parti olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğde Karaaslan, "Partimizin yeni döneminde şehirlerde hayata geçireceği yeni projelerinin başında çevreci projelerimiz geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı seçim beyannamesinde önemli başlıklar vardı. Bunların başında da Millet Bahçeleri geliyor. Türkiye’nin gelecek vizyonunda halkın kullanacağı yeşil alanlar, Millet Bahçeleri ile artırılacak. Çevreyi, insanı, tabiatı merkeze alan bir bakış açısı ortaya koyacağız. Bu bakış açısının da halkımıza olumlu yansıdığını gözlemliyorum" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde şehirlerin karşı karşıya olduğu sıkıntıları büyük nebzede çözmeye ve şehirlerimize vizyoner bir bakış açısı katmayı hedeflediklerini ifade eden Karaaslan şöyle devam etti: "İşte Millet Bahçeleri de çok önemli proje olarak ortaya çıkmış durum. Geleceğin şehirlerini yani 2023 ve ötesini kimlikli şehirler vurgusunu çok güçlü bir şekilde yaparak şehirlerimizin tarihi kimliğini ön plana çıkarırken gelecekle ve tüm dünya ile yarışacak hale getireceğiz.”

Şehirlerin içinde kalan eski stadyumları konuta değil halkın kullanacağı bahçelere dönüştüreceklerini aktaran Karaaslan, "Türkiye’de bugüne kadar gelmiş geçmiş en çevreci iktidar AK Parti iktidarıdır. En çevreci parti de AK Parti’dir. Başka hiç bir partide çevre, şehir ve kültürden sorumlu genel başkan yardımcılığı yok. Başka hiç bir seçim beyannamesinde çevreye, doğaya, tabiata, çevrenin insanla, mekanla ve dolayısıyla şehir ile kurduğu ilişkiye böylesine vurgu yapmadı. İnşallah gelecek dönemde bizim çocuklarımızda güvenle yaşayacağı daha huzurlu, daha yeşil, daha temiz yaşam alanları olacak şehirler" ifadesini kullandı.