Karaaslan: "AK Parti’nin değişmez ilkesi değişimdir”

Bizim değişimden yana bir tereddüdümüz yok. O yüzden, çok genç kadro ile birlikte durmak yok yola devam diyeceğiz” dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın katılımıyla, AK Parti Samsun İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Tören öncesi konuşma yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, katılımcılara teşekkür ederek, herkesin bayramını kutladı. Daha sonra konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Ben ilk olarak herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Burada bazı şeylere değinmek istiyorum. Malum okyanus ötesi bazı güçler, Türk parasını Amerikan doları karşısında değersizleştirme çabası içerisindeydi. Bu süreç devam ederken Cumhurbaşkanımız bir mesaj verdi. Dedi ki, sizin oyunlarınızı ve yapmak istediğiniz komploların ayrıntılarını öğrendik. Hodri meydan dedi. Ve farkında mısınız? Cumhurbaşkanımız bunu dediği andan itibaren tüm bu türbülans son buldu. Güçlü hükümet işte böyle oluyor. Biz seçim öncesi güçlü bir iktidara ihtiyacımız var demiştik, söylemek istediğimiz buydu. Cumhurbaşkanımız da bunu doğruladı aslında. Bunu gören şer güçleri fren yapmak zorunda kaldılar” diye konuştu.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise birlik ve beraberlik mesajları verdi. Karaaslan, "Rabbim bize nice huzurlu bayramlar nasip etsin inşallah. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Öncelikle bugün burada gördüğünüz kadro Samsun’u 2023 hedeflerine taşıyacak bir kadrodur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah hayırlı hizmetler yapmayı Rabbim bize nasip eder. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen bir liderimiz ile birlikte yolculuğa çıktık. AK Parti bu yolculuğun partisidir. AK Parti ile başlayan değişim ve dönüşüm Türkiye’nin her bir karesinde hissedildi. Dolayısıyla sistem başta olmak üzere tüm kadrolarda yaşanan değişim ve dönüşüm en son 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiğimiz kongremizde bu kez partimizin yönetim kurulları ve üst düzey yöneticileri arasında gerçekleşti. Yüzde 60’a yakın bir değişim yaşandı. Her zaman AK Parti’nin değişmez ilkesi değişimdir. Bizim değişimden yana bir tereddütümüz yok. Ama tecrübe ile yeniliği bir arada harmanlayabilen ve bunu çok başarılı yapabilen bir bakış açısı hakim oldu. Bu şekilde de 50 kişilik yönetim kurulu kadrosu belirlendi. Burada kadın üye sayısının 9’lardan 15’lere kadar çıktığını gördük. Gençlerimiz de kadroda. Dolayısı ile çok genç kadro ile birlikte tekrar şekillenen yönetim kadromuz ile birlikte durmak yok yola devam diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, eski AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilk olarak kendi aralarında ardından da parti üyeleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti.