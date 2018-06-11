Karaaslan: “Kararımızı güçlü Türkiye’den yana kullanmalıyız”

“24 Haziran tarihi milat olacaktır”

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek başlayan Karaaslan, “14 Ağustos 2001’de milletimizle birlikte kurduğumuz AK Parti’miz 16 yıl boyunca sizlerin güçlü desteğiyle büyüyerek bugünlere geldi. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde devam eden kutlu yürüyüşümüzde her zaman milletimizle göz göze, yüz yüze iletişim kurduk. En güçlü bağın gönüllerimiz arasında olduğu bilinciyle gönül köprülerimizi daha da pekiştirdik. Önümüzde kritik bir süreç var. 24 Haziran seçimleri tıpkı öncekiler gibi çok önemli ama bu seçimi diğerlerinden daha önemli kılan bir yönü var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ilk turda yüksek bir oy oranıyla seçilmesi ve AK Parti’mize verilecek güçlü destekle 24 Haziran tarihi bir milat olacaktır” açıklamasında bulundu.

“Gerisin geri dönmeye hiç niyetimiz yok”

“İçeride ve dışarıda Türkiye’nin büyümesini engellemek isteyenlere rağmen ülkemizi 3,5 kat büyütmeyi başardık” diyen Karaaslan, “Uyanışını yaşayan, dirilişi gerçekleşen ülkemiz yeni dönemde şahlanacaktır. Ülkemizi büyük reformlarla tanıştıran, dünyanın gıpta ile baktığı yatırımları hayata geçiren irade bugün şahlanışın müjdesini vermektedir. Bunca yolu istikrarlı bir şekilde gelmişken; gerisin geri dönmeye hiç niyetimiz yoktur. Bunun için kararımızı Güçlü Meclis ve Güçlü Hükümet ile Güçlü Türkiye’den yana kullanmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Toplumun tüm kesimlerini daha iyi imkânlarla tanıştıran, sosyal devlet anlayışını hayatın her alanında hâkim kılan partinin, milletin bağrından çıkan AK Parti olduğunu sözlerine ekleyen Karaaslan ayrıca, milletle aralarına fitne sokmak isteyenlere de fırsat verilmemesi uyarısında bulundu.