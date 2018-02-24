Karaaslan: “Mehmetçikler bugün dünyaya kök söktürüyor”

Biz onlara ’Mehmetçik’ diyoruz. ’Peygamber ocağı’ diyoruz. Ama o Mehmetçikler bugün dünyaya kök söktürüyorlar” dedi.

AK Parti Canik İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi Canik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede tek aday olan mevcut Başkan Ercan Eler, yeniden başkan seçildi. İlçede her dört seçmenden üçünün oyunu aldıklarını belirten Eler, herkesi kucaklayarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Eler ayrıca 2019 seçimlere en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurguladı.

Karaduman: "Herkes işine baksın"

35 gündür il başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Aldığımız yükün farkındayız. Başta Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşlarının gerek ülke sınırları içerisinde gerekse ülke dışında yapmış oldukları mücadelenin bilincindeyiz. Gerek ilçe gerekse il teşkilatları olarak sorumluluğumuzun farkındayız. İlçe başkanımız burada neler yapacaklarını söyledi. Biz de il başkanı olarak bunun takipçisi olacağız. Canik’te en son referandumda yüzde 72 oy aldık. Bu oy oranı fazla ama Canik’te daha fazla oy alabiliriz. Biz bunun çabası ve gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

“Mehmetçikler kök söktürüyor”

Türkiye’nin sınırların ve sınırlarının ötesinde çok büyük bir mücadele verdiğinin altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na değindi. Karaaslan, "Allah Mehmetçiklerimizi korusun. Biz onlara ’Mehmetçik’ diyoruz. ’Peygamber ocağı’ diyoruz. Ama o Mehmetçikler bugün dünyaya kök söktürüyorlar. O Mehmetçikler ki bugün, terör örgütlerine kaçacak delik aratıyorlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Analar cephede olmasa da içlik örerek, dolma sararak askerlerimize destek veriyorlar. Bugün millet olmanın ne demek olduğunu daha iyi idrak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kongrede AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Canik Belediye Başkanı Osman Genç de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporları okunarak kabul edildi. Ardından oylama işlemi yapıldı.

Ercan Eler’in Yönetim Kurulu Asil Listesi; Hasan Aslantürk, Ali Rıza Çebi, Murat Kanbur, Aydın Güney, Reşat Etli, Tamer Tokmak, Sami Tan, Abdullah Meriç, Yusuf Ziya Çöpoğlu, Emine Erkan, Fatma Diril, Emre Yılmaz, Ayşe Hicret Günaydın, Turan Uzun, Lütfi Çağlar, Cavit Aydın, Cengiz Düzenli, Vedat Öz, İdris Rençber’den oluştu.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, ilçe belediye başkanları ve üyeler katıldı.