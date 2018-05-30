“Millet olarak üstlendiğimiz tarih yazma sorumluluğunun hakkını vereceğiz”

Burada partililere hitap eden Karaaslan, “Her seçimin kuşkusuz ülkemiz için çok büyük bir önemi oldu. Bir aydan az bir süre kala 24 Haziran seçimleri için çalışmalarımızı samimiyet ve gayetle sürdürüyoruz. Bu süreçte çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. 16 Nisan’da verdiğimiz kararın arkasında duracak, tek yürek olarak ülkemizi büyük ve güçlü hedeflerine taşıyacağız. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz. Ortaya koyduğumuz hedeflerimize ancak böyle ulaşabiliriz” diye konuştu.

Türkiye’nin ilerlemesi ve gelişmesini hedef alan algı operasyonlarına da değinen Karaaslan, “Ülke olarak çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Hain odakların, planlarını devreye sokmak için ne kadar yoğun bir istekle üzerimize geldiklerine hep birlikte şahit oluyoruz. Yaşadığımız tüm olayların; birlik ve huzurumuzu hedef alan açık bir savaş olduğu aşikâr. Ancak biz kaderin üstündeki kadere inananlar olarak milletçe ortaya koyacağımız sağlam irade ve güçlü çabayla, tüm planları bozacak; millet olarak üstlendiğimiz tarih yazma sorumluluğunun hakkını vereceğiz” dedi.

“Milletimizin feraseti ve siyaset okuması sayesinde sandıktan en doğru karar çıkacak”

16 Nisan referandumu öncesinde seçmenin oy verme davranışını etkilemeye yönelik oluşturulan algıyı da hatırlatan Karaaslan, bugün de benzer söylemle etkili olmayan çalışanların olduğunu söyledi ve uyardı. Karaaslan, 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, Cumhurbaşkanı ile Güçlü Hükümet ve Güçlü Meclis’in önemini ifade etti. "Kuş, tek kanatla uçabilir mi?" diye soran Karaaslan şunları söyledi: “Kuşun tek kanatla uçması mümkün değildir. İki sağlam kanadı olsun ki uçabilsin. Türkiye olarak uçuşa hazırız. Milletimizin feraseti ve siyaset okuması sayesinde sandıktan en doğru karar çıkacaktır. Cumhur ittifakının adayı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek destek hem ülkemiz hem bölgemiz hem de küresel barış için çok önemli. Yeni dönemde güçlü hükümet kadar güçlü Meclis’in de oluşturulması gerekiyor. 24 Haziran seçimleri ile Meclisimizle, hükümetimizle daha da güç kazanacak; geleceğe emin adımlarla yürüyen bir ülke olacağız.”