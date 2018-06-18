Karaaslan: “Mührümüzü yalnız pusulaya değil tarihe de vuralım”

Cumhuriyet Meydanını dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Karaaslan, konuşmasına, “Milletimizin bir asır önce yazdığı büyük tarihin, kutlu başlangıçların şehri Samsun; 16 yıldır aziz vatanımızın her bir köşesine hizmet götüren, milletimizin sevgilisi, milletimize âşık, 81 milyonun birliğinden beraberliğinden yana duran, hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyen, doğru bildiği yoldan asla geri adım atmayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yeni bir tarih yazmaya hazır” sözleriyle başladı.

“Bugün daha gür bir sesle birliğimizi haykırma vaktidir”

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek çıktığımız yolda bugün hiçbir şey eskisi gibi değil” diyen Karaaslan, “Türkiye sevdasıyla ülkemize yeni ufuklar çizenler bizleriz. Biz, milli marşı ‘Korkma!’ diye başlayan cesur bir milletiz. Ay-yıldızlı şanlı bayrağın, nazlı hilalin gölgesinde gururla yaşayanlar, vatan uğruna can verenler bizleriz” ifadelerini kullandı.

“Bugün her zamankinden daha gür bir sesle birliğimizi haykırma vaktidir” görüşünü paylaşan Karaaslan, “Hep birlikte yürüdüğümüz bu yol sabaha varacaktır. Yeter ki inancımızı koruyalım, ayrılığa gayrılığa izin vermeyelim, istikametimizden sapmayalım. 24 Haziran’da birlikten, beraberlikten, güvenden, istikrardan yana vuralım mührümüzü. Mührümüzü pusulaya vurmakla kalmayalım, tarihe vuralım” ifadelerine yer verdi.

“Faiz lobilerinin, darbe heveslilerinin planlarını bozacağız”

24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerin önemine değinen Karaaslan, “24 Haziran’da faiz lobilerinin, siyaset mühendislerinin, sırtını terör örgütlerine dayayanların, millet için hiçbir projesi olmayanların, millet iradesini küçümseyen ve hiçe sayanların, darbe heveslilerinin, gücünü, bu ülkenin asıl sahibi olan milletimizden değil; ülkemizi her fırsatta tehdit eden yabancı güçlerden alanların planlarını bozacağız” şeklinde konuştu.