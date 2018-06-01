Karaaslan: “Türkiye artık yumruğunu masaya vuran bir ülke”

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Seçimlere sayılı günler kaldığını hatırlatan Karaaslan, “Bizim çok güçlü bir listemiz var. Listede kimler var. Listede hükümet var. Sayın Bakanımız var. 19 yıl bu şehrin hakikaten mimarı olarak adlandırabileceğimiz çok deneyimli çok tecrübeli birisi var. Bizim listelerimizde çok iyi teşkilatçı arkadaşlarımız var ve birçoğu Ankara bürokrasisini bilen isimler. Güçlü bir liste ve güçlü bir ekibe sahibiz. Biz her seçim ertesi günmüş gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ne olursa olsun ben kendim için değil davam için buradayım diyen çok kıymetli aday adaylarımız var. Bir çoğu her gün bizimle birlikte programlarda. İşte biz onun için bu kadar güçlü bir aileyiz” diye konuştu.

“Büyük bir algı operasyonu var”

"Bizimle yarışamayanlar her seferinde bir algı operasyonu oluşturup o algının üzerinden soru işaretleri oluşturabilir miyiz hesapları yapıyorlar" diyen Çiğdem Karaaslan, “Karşı karşıya olduğumuz büyük bir algı operasyonu var. Bizimle hiçbir seçimde projeleriyle, hedefleriyle, planlarıyla, söylemleriyle ve vaatleriyle bunların hiçbiriyle bizimle yarışamayanlar her seferinde bir algı oluşturup o algının soru işaretleri üzerinden, acaba biraz avantaj elde edebilir miyiz diye bakıyorlar. Biz bunu önemsemiyoruz. Bunun er geç hiçbir işe yaramayacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin dünya siyasetindeki pozisyonu çok değişti”

Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in sözde başkenti ilan etmesiyle birlikte dünyadaki en güçlü tepkiyi yine Türkiye’nin verdiğini dile getiren Karaaslan, “İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız bütün İslam dünyasını 2. kez topladı İstanbul’da ve dünyaya o güçlü mesajı yine İstanbul’dan verdi. Yani artık Türkiye’nin dünya siyasetinde durduğu pozisyon çok değişti. Türkiye’nin üzerinde yer aldığı zemin artık çok farklı. Türkiye masanın başında oturan gerektiğinde yumruğunu masaya vuran gerektiğinde de uzlaştırıcı pozisyonu üstlenebilecek kadar büyük bir iddiaya sahip bir ülke haline geldi” açıklamasında bulundu.