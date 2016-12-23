Karadeniz, 110 milyon metreküp kirli sudan kurtarıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Samsun Doğu İleri Biyolojik Atık Su Artıma Tesisi, faaliyette olduğu 28 ayda Karadeniz’i 110 milyon metreküp kirli sudan kurtardı.

SASKİ Doğu İleri Biyolojik Atık Su Artıma Tesisi, 28 ay önce Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete açıldı. Dev su arıtma tankları ve biyolojik arıtma, kurutma, deşarj sistemlerinin bulunduğu tesis, Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Tekkeköy ilçesi arasında denize bırakılacak atık suları arıtarak derin deniz deşarjı ile denizin kirlenmeyeceği derinlik ve uzaklıkta denize bırakıyor. Atık sulardan biriken kirli çamur ise kara yoluyla boşaltım merkezlerine naklediliyor.

Tesisin 28 ayda 110 milyon metreküp su arıttığını belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Bu tesis Samsun’un atık sularını arıtmak maksadıyla yapıldı. Bu tesisin yapımında kullanılan 28,5 milyon euro dış krediyle sağlandı. KDV ve diğer masraflar da SASKİ’nin öz kaynaklarıyla kullanılmakla birlikte toplam 40 milyon euroya mal oldu. Bu tesiste günde 120 bin metreküp atık su arıtılıyor. Bu da yaklaşık olarak 28 ayda 110 milyon metre küp su arıttığımızı gösterir. Tesis yapılmadan önce atık sular, limanın içerisine ve denize akıyordu. Bu tesisin en önemli amaçlarından bir tanesi de Samsun’un atık sularıyla Karadeniz’in kirlenmesinin önüne geçmek ve hassas bölge kriterlerini yerine getirerek sahillerimize mavi bayrak alınmasına önayak olmaktır” dedi.



“Arıtılmış su 24 metre derinliğe 2,5 kilometre uzağa boşaltılıyor”

Arıtma aşaması sonrası suda kalabilecek bakterilerin denizi kirletmemesi için uygun uzaklık ve derinlikte suyu denize bıraktıklarının altını çizen Kamil Demircioğlu, “Bu tesiste ileri biyolojik arıtma yapılıyor. ‘Hassas bölge kriterlerini’ sağlayacak şekilde azot ve fosfor giderimi de sağlanıyor. Artıma sonrasından kirli sudan elde edilen çamur, susuzlaştırma ünitelerinden alınıp, bertaraf ediliyor. Çıkan su ise denizin altına döşemiş olduğumuz borularla 2 bin 500 metre ileriye denize şarj ediliyor. Buna ‘derin deniz deşarjı’ deniliyor. Arıtılan su, içerisinde olması muhtemel zararlı canlılar dolayısıyla 2 bin 500 metre ileride ve 24,5 metre su derinliğindeki bölümden denize bırakılıyor. Bu suda bulunan canlıların yukarıya kadar çıkmadan ölmesini sağlıyor. Böylece kirlilik sıfıra yakın bir düzeye getiriliyor. Kıyıya olan uzaklık mesafesi sayesinde de yukarıya çıkan kirli canlı varsa sahile kadar gelene kadar ölmeleri amaçlanıyor” diye konuştu.



“Aylık 800 bin TL gidere rağmen her gün su arıtıyoruz”

Yüksek giderlere rağmen çevre dostu anlayışıyla 28 aydır her gün çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Demircioğlu, “Bu tesis Karadeniz’in en büyük ve en gelişmiş, en güzel tesislerinden birisi. Buranın aylık 350 bin TL civarında işletme gideri var. 350 bin civarında da elektrik enerjisi tüketimimiz var. Aylık 700-800 bin TL civarında bir harcama yapmak gerekiyor. Bu da bize yıllık 10 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Yüksek işletme giderleri nedeniyle yapıldığı halde çalıştırılmamaya veya gündüz çalıştırılıp gece çalıştırılmayan birçok tesis var. Burası bir atık su arıtma tesisi ama koku giderim ünitemiz var. Gürültüyü azaltmak için ses izalatörlerimiz var. Bu özellikler tesisin tam anlamıyla çevre dostu bir tesis olduğunun göstergesidir” şeklinde konuştu.



Tesisin özellikleri

Tesis 220 dönümlük bir alan üzerinde kurulmuş bulunuyor. Tesiste, şehrin 2025 yılındaki nüfus oranına göre yapılacak 2. bir tesis için alanlar ayrıldı. Ayrıca ileride elektrik üretimi sağlamak adına yerleştirilecek platformlar için de yerler ayrıldı. Tesis 38 personel ile gece-gündüz çalıştırılıyor. Toplam 5 tane analiz laboratuvarı var. Derin deniz deşarjı borusunun ucundaki cihazlarla beraber de denize deşarj edilen atık suyun çıkış parametreleri online olarak anında bakanlık tarafından kontrol edilebiliyor. Tesisten denize bırakılan atık sular 24 saat bakanlık denetimine tabi tutuluyor.