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17 Ağustos 2018 12:38

Karadeniz Bisiklet Turu 27 Eylül’de

Karadeniz Bisiklet Turu 27-30 Eylül arasında yapılacak.

Karadeniz Bisiklet Turu 27 Eylül’de

17 Ağustos 2018 12:38


Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Tarık Torun ve beraberindekiler Tour Of Black Sea etkinliği hakkında bilgi vermek için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır’ı ziyaret etti.


27-30 Eylül arasında düzenlenecek olan ve Uluslararası Bisiklet Birliği’nin etkinlik takviminde de yer alan Tour Of Black Sea (Karadeniz Bisiklet Turu) hakkında bilgi vermek üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır’ı ziyaret eden federasyon yetkilileri organizasyonun dolu dolu geçeceğini belirtti.


Başkanvekili Turan Çakır ise böyle bir spor organizasyonunun düzenlenmesi noktasında herkese tebrik ederken ziyaretlerinden dolayı federasyon temsilcilerine teşekkür dileklerini iletti.


Ziyarete Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Tarık Torun, Yarış Direktörü Kemal Ağvaz, Parkur Direktörleri Suat Torgay ve Fikret Keleş katıldı.




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