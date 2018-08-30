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30 Ağustos 2018 14:32

KARADENİZBİRLİK’ten ’fiyat’ ayarı

Geçen Salı günü ayçiçeği ön alım fiyatını 2,20 lira olarak açıklayan KARADENİZBİRLİK, piyasa şartlarını göz önüne alarak bu rakamı 2,30 liraya yükseltti.

KARADENİZBİRLİK’ten ’fiyat’ ayarı

30 Ağustos 2018 14:32


Genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği(KARADENİZBİRLİK), 28 Ağustos Salı günü yeni sezon ayçiçeği ön alım fiyatını 2,20 lira olarak açıklamıştı. Birlik, piyasa şartlarını göz önüne alarak 2,20 lira olan fiyatı 2,30 lira olarak güncelledi.



“Üreticinin mağdur olmaması için”


Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdür Ünal Erarslan, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu piyasa şartlarını göz önünde bulunduran yönetim kurulumuz, ön alım fiyatını 10 kuruş daha artırarak 2,30 lira olarak revize etme kararı aldı. Tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimlerinin devamını sağlamak için seferber eden birliğimiz, bu doğrultuda hareket etmeyi bundan sonra da sürdürecektir" dedi.


Genel Müdür Ünal Erarslan, KARADENİZBİRLİK olarak hedeflerinin 35-40 bin ton ürün mübayaa etmek olduğunu da sözlerine ekledi.


KARADENİZBİRLİK, geçen yılki ayçiçeği alım kampanyasını 1,70 lira ile kapatmıştı.




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