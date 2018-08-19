Karadeniz’de can pazarı

Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Halk İskelesi yakınında serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Mahmut Hatab, oğlu Ahmet Hatab ve oğlunun kayınbiraderi Abdusselem Selmo boğulma tehlikesi geçirdi. Olaya müdahale eden dalgıç polisler ve cankurtaranlar, Suriye uyruklu üç kişiyi karaya çıkardı. 3 kişi, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastane ile Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mahmut Hatab’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bugün Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde denize giren 4 kişi boğulmuş, aynı bölgede 3 kişi boğulma tehlikesi geçirmişti. Boğulma tehlikesi geçiren toplam 6 kişiden 3’ünün hayati tehlikesi bulunuyor.