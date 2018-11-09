Karadeniz'de fındığa alternatif kestane

Dr. Ümit Serdar, rakımın 700 metrenin üzerinde, verimin düşük olduğu yerlerde fındığın yerine kestane dikilmesini önerdiklerini söyledi.

Fındığın karlılığı az bir ürün haline geldiğini dile getiren Prof. Dr. Ümit Serdar, fındık bahçelerinin büyük bir kısmında verimin dekara 100 kilogram civarında olduğunu belirtti. Serdar, devletin fındığa doğrudan arazi miktarına göre değil, bunun yerine ürün miktarı bazlı destek vermesinin daha doğru olabileceğini söyledi. Verimin ve fiyatın düşmesinden dolayı fındığın artık karlı bir ürün olmadığını belirten Serdar, fındık ekolojisine uygun olduğu ve daha karlı bir ürün olduğu için fındığa alternatif olarak kestaneyi önerdiklerini dile getirdi.

"Daha kolay, daha karlı"

Fındıkta iller arasında verim farkının olduğunu belirten Prof. Dr. Ümit Serdar, "Son 5 yıllık süreci değerlendirdiğimizde fındık tarımında artık ekoloji ve çeşidin çok önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle Samsun'da özellikle taban arazilerinde Yomra gibi çeşitlerle yüksek verim elde edilebiliyor. Dekara 300-400 hatta 500-600 kilogram verim elde edilebiliyor. Ama klasik fındık yapılan Ordu, Giresun ve Trabzon gibi yörelerde çok iyi bakım koşullarında bile maalesef verim 200 kilogramı geçmiyor. Buna uç budamasını eklediğimizde belki 250-300 kiloyu zorluyoruz ama bahçelerin çok büyük bir kısmında verim 100 kilogram civarında. Hele ki ekolojinin yeterli olmadığı rakımın 700 metrenin üzerinde olduğu yörelerinde, ilkbahar geç donları da varsa, fındık yetiştiriciliği yapmak artık karlı değil. Çünkü fındık fiyatları düşük. Rekolte düşük olduğu halde fındık para etmiyorsa artık fındığın geleceği iyi tartışılmalı. Devletin fındığa doğrudan arazi miktarına bağlı gelir desteği değil, direk elde edilen ürüne dayalı bir destek vermesi daha doğru bir yaklaşım. Bu konuda ne yapılmalı? Verimi düşük arazilerde biz artık kestaneyi alternatif bir ürün olarak tavsiye ediyoruz. Neden kestane ? Çünkü kestane fındık ekolojisine uygun ve daha karlı bir ürün. Örneğin 7x7 metre mesafeyle kestane bahçesi kurduğumuzu düşünelim. Bu 20 tane kestane fidanı demektir. Verim çağında her bir ağaçtan 20-25 kilo bir verim alınsa bu dekara 500-600 kilogram kestane demektir. Eğer verimli iri kestane çeşitleriyle bunu yaparsanız kilosu en az 20-25 TL. Bu fındıktan çok daha kolay, kurutmaya gerek yok ve elde edilen gelir çok daha yüksek. Dolayısıyla fındıkta verimi düşük olan özellikle 700 metreden sonraki yerlerde biz alternatif olarak kestaneyi öneriyoruz. Tabi bu hemen fındığı kesip kestane dikmek anlamına gelmesin. Fındığın aralarına kestane dikerek; belli bir verimi yakaladıktan sonra fındıkları kesebiliriz" dedi.