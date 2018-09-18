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Karadeniz'de “palamut” ve “kalkan balığı” bereketi

Av yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasının ardından Karadeniz sularında avlanmaya başlayan balıkçıların ağları son günlerde büyük balıklar ile dolup taşıyor.


Av sezonuna bereketli başlayan balıkçılar bu sezon bolca balık ile tezgahları şenlendirdi. 1 hafta önce mezgit, istavrit, barbun ve hamsi gibi balıkların boy gösterdiği tezgahlar, son günlerde büyük balıklarla süslendi. Balıkçıların ağlarına özellikle kalkan ve palamut balıkları takıldı.



“Karadeniz'de adeta balık patlaması yaşanıyor”


Son günlerde ağlarına kalkan ve palamut balıklarının takıldığına dikkat çeken balıkçı Kurtça Aydın, “Bu sezon çok şükür ki yüzümüz güldü. Sezona umduğumuz gibi başladık. Karadeniz'de adeta balık patlaması yaşanıyor. Ağlarımıza bol bol balık takılıyor. Son günlerde havaların serinlemesi ve beraberinde gelen yağışlar da bizim işimize yaradı. Balık tamamen bu tarafa doğru çekildi. Sezonun ilk haftalarında tezgahlarımız, mezgit, istavrit, barbun ve hamsi gibi balıklar ile dolmuştu. Sezonun 3. haftasında ise büyük balıklar tezgahlarımızı süslemeye başladı. Küçük balığımız da bol bol çıkıyor ancak bu sezon palamut ve kalkan balığı çok bol. Özellikle bu iki balık türü ağlarımıza çok takılıyor. Kalkan balığını biz kilosunu 100 liradan satıyorduk ancak bolluk nedeniyle şimdi fiyatını yarıya indirdik. Küçük balıklar ise 5 liradan satılıyor. 1 tane palamut balığı yaklaşık 1 kilo civarında geliyor. Onu da tanesi 8 ila 10 TL arasında satıyoruz. Bu yıl vatandaşlarımız balığa doyacak diye tahmin ediyoruz” dedi.

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