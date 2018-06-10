Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin inşası devam ediyor

İlkadım Belediyesince komşuluk ilişkilerini, paylaşmanın önemini ve birlikteliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen Ramazan etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Ramazan ayının 25’inci gününde Bahçelievler, İstasyon ve Kılıçdede Mahallesi sakinlerinin bir araya geldiği iftar sofrasında sıcak ve samimi bir ortam yaşandı. İftarın ardından Kışla Merkez Camii’nde Gönül Sohbetleri programı yapıldı. İftardan sonra konuşma yapan Başkan Tok, "Ben her şeyden önce siz değerli hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin bizim kurduğumuz iftar sofralarımıza icabet etmeniz ve bu denli ilgi göstermeniz bizler için övünç ve mutluluk kaynağı oluyor. Böylesine güzel bir ortamda sofralar kuruluyor, sohbetler ediliyor, hep bir ağızdan dualar okunuyor ve huzur içerisinde oruçlarımızı açıyoruz. Bu güzel birlikteliğimizin daim olmasını dilerim. İlkadım Belediyesi olarak siz değerli hemşehrilerimizin refahı için tüm mesai arkadaşlarımızla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gücümüz millet, işimiz hizmet"

İftar sonrası İlkadım Belediyesi tarafından organize edilen Gönül Sohbetleri Teravih Programına katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, cami cemaati ile Eyüp Sultan Cami İmam Hatibi Erhan Mete’nin okuduğu Kuran tilavetine katıldı. Kışla Mahallesi sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği program çerçevesinde namaz sonrası ikramlar eşliğinde sohbet edildi. Burada İlkadımlılara seslenen Başkan Erdoğan Tok, "Ramazan ayının en güzel duygularından olan paylaşım duygusunu iftardan sahura sizlerle birlik içerisinde yaşamaktan sonsuz mutluluk duyuyorum. İlkadım Belediyesi olarak sizlerin bu ilgi ve yakınlığınızdan aldığımız güç ile çok anlamlı projelere imza atıyoruz. Ramazan ayının maneviyatına da uygun olarak uzun yıllar sonra İlkadımımıza yaptığımız iki önemli projeden bahsetmek istiyorum. Uzun yıllar sonra bir belediye başkanı olarak cami yapmak bana nasip oldu. Hem cami ve külliye projemizin inşası devam ediyor hem de belediye yeni hizmet binamızın yanına yeni bir cami yapıyoruz. Cami ve külliye projemiz tamamlandığında şehrimize gelen herkesin görmek isteyeceği, inanç turizmine büyük katkı sağlayacak dev bir eser olacak. Sadece taş ve ahşap kullanarak Selçuklu mimarisinden esinlendiğimiz projemiz tamamlandığında Karadeniz’in en büyük camii ve külliyesi olacak. İki kısımdan oluşan biri İslami ilimlerin, ders ve sohbetlerin yapılabileceği medrese kimliğindeki külliye, diğeri ise, ahşap ve taş mimarisi ile tamamlanacak olan Karadeniz’in en büyük camisi. Mimarisi ile Türkiye’ye örnek olacak olan cami ve külliyede 200 araçlık otopark, 2 bin kişilik çok amaçlı salon, ortak kullanım alanları ve eşsiz avlusu olacak. Her ayrıntının düşünüldüğü yapı, hem eşsiz bir ibadet alanı hem de sosyal bir alan olma özelliği taşıyacak. Bu eşsiz yapının tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.