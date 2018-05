Karaduman: “15 yılda 26 milyarlık dev yatırım yaptık”

Hakan Karaduman, "Samsun’da son 15 yılda 26 milyar 64 milyonluk yatırım yaptık. Geçtiğimiz 15 yılda ülke için yaptığımız hizmet ve yatırımlar, yapacak olduğumuz hizmet ve yatırımların teminatlarıdır" dedi.

İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi Camisi’nde yatsı ve teravih namazı kılan AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, namaz sonrası mahalleli ile sohbet etti. Konuşmasında, 24 Haziran’da sadece bir Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilinin seçilmeyeceğini, aynı zamanda yeni bir yönetim sistemine de geçileceğine vurgu yapan İl Başkanı Karaduman, “Kurulduğumuz günden beri girdiğimiz her seçimde olduğu gibi, 24 Haziran’da da sadece ve sadece milletimize güveniyoruz. Samsunlu, İlkadımlı kardeşlerimize güveniyoruz. Geleceğe daha sağlam, daha güvenli, daha hızlı adımlarla yürümek için bir kez daha sizlerin desteğine talibiz” diye konuştu.

"Bizler, ’Dünya beşten büyüktür’ diyerek küresel sistemin adaletsizliklerine karşı sesini yükselten Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda yürümeyi kendimize dert edindik" diyen İl Başkanı Karaduman, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız her alanda tarihi başarılar kazandı ve dik duruşunu her yerde sergiledi. Ama bu arada karşısına çıkan engellerin çapı ve etkisi de arttı. Unutmayın, her zaferin bir bedeli vardır. Türkiye olarak bize 15 yılda kat ettiğimiz mesafenin bedelini ödetmeye çalışıyorlar. Ama sizler buna müsaade etmiyorsunuz. Bizler Samsun olarak, İlkadım olarak Cumhurbaşkanımıza daha fazla sahip çıkmalı, güçlü meclis ve güçlü hükümetle birlikte güçlü bir Türkiye’nin oluşması için desteklerimizi esirgememeliyiz. Samsun’da son 15 yılda toplam 26 milyar 64 milyonluk yatırım yaptık. Geçtiğimiz 15 yılda ülke için yaptığımız hizmet ve yatırımlar, yapacak olduğumuz hizmet ve yatırımların teminatlarıdır."