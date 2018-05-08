Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile birlikte Samsun’da hizmet planlama çalışmalarını başlattı.

İlk olarak Terme ilçesinde gerçekleştirilen hizmet planlama çalışması, gün boyunca şehrin doğu bölgesinde yer alan Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde devam etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Hakan Karaduman ve Yerel Yönetimler Başkanı Oğuzhan Serinkaya koordinasyonunda başlatılan hizmet planlama çalışmalarına ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile il ve ilçe belediye bürokratları katıldı.

Hizmet planlama çalışmaları hakkında açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, “Sizlerin de takip ettiği üzere Cumhurbaşkanımız 6 Mayıs’ta İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde seçim manifestosunu açıkladı. Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağını ve küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacağını söyleyerek önümüze yeni bir hedef koydu. Refah ve kalkınmanın hız kazanacağı bir Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyebilmesi için AK Parti Samsun ailesi olarak bizler, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda bugün Büyükşehir Belediyemizin yeni Başkanı Zihni Şahin Beyefendi ile birlikte çalışmalarımıza başladık. Bu hafta 17 ilçemizde hizmet planlama çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ilk olarak şehrimizin doğu bölgesine geldik. Buradaki ilk durağımız ise Terme oldu ve sırasıyla Salıpazarı, Çarşamba ve Ayvacık İlçelerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Toplantılarımızda var olan mevcut durum ve yapılması gerekenler üzere çalışmalar yaptık. ‘Hemşerilerimize daha kaliteli bir hizmeti nasıl verebiliriz’ bunun üzerinde durduk” dedi.

AK Parti’de yapılan her şeyin hizmet esaslı olduğunu belirten Karaduman, “AK Parti olarak şimdiye kadar hep hizmet eksenli çalıştık ve bundan sonra da bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. AK hizmetin girmediği mahalle, köy ve ev bırakmayacağız. Çünkü biz, millete hizmet gibi büyük bir sevdası, büyük bir derdi olan partiyiz. AK Parti olarak 16 yıldır götürdüğümüz hizmetlere yenilerini ekleyecek, Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.