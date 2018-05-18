Karaduman: “Hedeflerimize ulaşmak için çalışmak zorundayız”

AK Parti Samsun İl Başkanlığı iftar yemeğinde bir araya geldi. İl Başkanı Av. Hakan Karaduman’ın AK Parti ailesi için Çakırlar Korusu’nda verdiği iftar yemeğine; Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları aileleri ile birlikte katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman yemek öncesi tek tek masaları gezerek, davetlilerle sohbet etti. Yemek öncesi davetlilere seslenen İl Başkanı Karaduman, “24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. 21 Mayıs’ta milletvekili adaylarımız açıklanmış olacak ve 25 Mayıs tarihinde yapılacak milletvekili aday tanıtımının ardından çalışmalarımıza hız vereceğiz. Biz, Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda başarı çıtasını sürekli yükselten ve sürekli kendisi ile yarışan bir partiyiz. Ülkemizi yeni yönetim sistemine kavuşturmak için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere teşkilat olarak çok çalıştık ve önümüze sürekli yeni hedefler koyduk. Şimdi ülkemizi bu hedeflere ulaştırmak için hiçbir aksiliğe meydan vermeden 24 Haziran seçimlerini almak ve ülkemizi hedeflediğimiz seviyelere çıkarmak zorundayız. Seçim hazırlıklarının Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle biraz yorulacağız. Ama durmayacak, yorulmayacak ve Ramazan ayını bir fırsat bilerek sabahlara kadar çalışacağız. Öğle namazı ile sabah namazı arası sahada olacak, günün büyük çoğunluğunu vatandaşlarımız ile birlikte geçireceğiz. Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayıdır. Bu nedenle yaptığımız çalışmaların bereketli olacağına dair inancım tamdır. Ramazan ayının ülkemize ve İslam alemine barış, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Sözlerine Filistin’de yaşanan insanlık dışı olayları konu alarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistin halkına yaptığı insanlık dışı fiilleri şiddetle kınıyorum. Olaylar sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Ramazan ayına buruk bir sevinç ile girdik. Dilerim, Hükümetimizin atmış olduğu adımlar netice verecek ve Ramazan Bayramını daha güzel bir atmosferde karşılayacağız. Bu güzel ortamı oluşturduğu ve nazik davetleri için İl Başkanımız Hakan Karaduman’a teşekkür ederim” diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri teravi namazı için Taflan Merkez Camisi’ne gitti. Namaz sonrası aralarında Hakkari gazisinin de bulunduğu Taflanlı vatandaşlarla buluşan ikili, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.