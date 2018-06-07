Karaduman: "Karnemizi gösteriyor, yetki istiyoruz"

Hakan Karaduman, "16 yıllık karnemizi gösteriyor, gelecek 5 yıl için yetki istiyoruz" dedi.

16 yıldır yaptıklarının yapacaklarının bir teminatı olduğunu belirten Hakan Karaduman, "Milletimizle bir araya geldiğimiz her fırsatta bir taraftan 16 yıllık karnemizi gösteriyoruz, diğer taraftan da gelecek 5 yıl için yetki istiyoruz. Yaptıklarımız yanında, gelecek 5 yıla dair 146 projemizi anlatıyoruz. 16 yılda Samsun’a ulaştırma ve haberleşme alanı başta olmak üzere, enerji, orman ve su işleri, istihdam, kültür ve turizm, sosyal politikalar, çevre ve şehircilik, eğitim, sağlık vs. birçok alanda milyarlık yatırımlar gerçekleştirdik. Daha önce yaşadığımız hadiseleri şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde, son 16 senede Türkiye’nin ne kadar büyük bir destan yazdığını çok daha iyi görüyoruz. Milletimiz için, Samsunumuz için 16 yıldır yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

"Rafa Kaldırdık"

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile geçmişte olduğu gibi yine şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir kamu yönetimi olacağını söyleyen Karaduman, "Son 16 yılda kamu yönetiminin şeffaflığı ve hesap verebilirliği için büyük adımlar attık. Yasal ve kurumsal alt yapıyı güçlendirdik. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile insanımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bütün düzenlemeleri rafa kaldırdık" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin AK Parti iktidarı ile büyük bir destan yazdığını ifade eden İl Başkanı Karaduman, "Daha 5-10 sene önce yaşadığımız hadiseleri şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde, son 16 senede Türkiye’nin ne kadar büyük bir destan yazdığını çok daha iyi görüyoruz" ifadelerini kullandı.