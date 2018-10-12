Karaduman: “Milletimizin ayağına gidiyoruz”

Hakan Karaduman, 30 il yönetim kurulu üyesi ile birlikte Ladik'te 15, Çarşamba'da 25 olmak üzere 40 ev toplantısı gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Milletimizle aramızda gönül bağı var, sevgi var, güven var, muhabbet var, birlik ve beraberlik var" dedi.

AK Parti Samsun Teşkilatı yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız verirken Hakan Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri, ilçelerde ev toplantılarına katılarak vatandaşların misafiri oluyor. Daha önce İlkadım, Atakum ve Canik'te ev toplantılarına katılan Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri, bu kez Ladik ve Çarşamba'da vatandaşların misafiri oldu. Başkan Karaduman ile birlikte 30 yönetim kurulu üyesi, Ladik'te 15, Çarşamba'da 25 olmak üzere iki akşamda 40 ev toplantısı gerçekleştirdi. İlk etapta ev toplantıları, ilçe yönetim kurulu sayısına orantılı olarak gerçekleştiriliyor. Daha sonraki süreçte ise tüm ilçelerde hem Başkan Karaduman hem il yönetim kurulu üyeleri hem de ilçe teşkilatları tarafından ev toplantılarına devam edilecek.

Şehitlerin ailelerine ziyaret

Başkan Karaduman ev toplantıları öncesi Şehit Polis Memuru Mustafa Öztürk'ün ailesini Çarşamba'da, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun ailesini ise Ladik'te ziyaret etti. AK Parti Çarşamba İlçe Başkanları Mustafa Acar, Ahmet Yılmaz, Mehmet Köse, AK Parti Ladik Kurucu İlçe Başkanı Celal Tuzcu, eski Ladik Belediye Başkanlarından Kemal Kaplan'ın ailesi ile birlikte bir süre önce annesini kaybeden eski Çarşamba İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Keskin'i de ziyaret eden Başkan Karaduman, ardından ev toplantılarına katıldı.

“Milletimizin gönüllerinde yer edindik”

Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin milletin gönlünde sağlam bir yer edindiğini belirten İl Başkanı Hakan Karaduman, "Biz çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Kurulduğu ilk gün olduğu gibi, AK Parti, bugün de milletimizle iç içe. Bizim milletimizle aramızda hiç bir zaman mesafe olmadı. İlk günden itibaren milletimizle aramızda gönül bağı var, sevgi var, güven var, muhabbet var, birlik beraberlik var. İlçelerimizde katıldığımız ev toplantılarında misafirleri olduğumuz vatandaşlarımızın söylemleri bunu açıkça ortaya koyuyor. Teşkilat olarak ziyaretlerimize ve milletimizle birlikte olmaya, onların ayağına gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretlere Karaduman ile birlikte 30 yönetim kurulu üyesi katıldı.