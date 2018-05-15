Hakan Karaduman, bu seçimlerde tüm ülke genelinde milletvekili listelerinde yüzde 50’nin üzerinde bir değişiklik olacağını öngördüğünü söyledi.

Hakan Karaduman ve Yönetim Kurulu üyeleri İsrail’in Kudüs’te gerçekleştirdiği terör eylemlerine tepki göstermek ve seçim çalışmaları hakkında bilgi vermek için basın toplantısı düzenledi. İl binasında düzenlenen basın toplantısında İsrail’in Filistin halkına karşı yaptığı katliam kınanırken, 24 Haziran seçimleri hakkında bilgiler verildi.

“Aday listelerinin yüzde 50’den fazlası değişebilir”

AK Parti milletvekili aday listelerinin bir önceki döneme göre yüzde 50’den daha fazla değişebileceğinin altını çizen Hakan Karaduman, “Milletvekilli adayları belirlendikten sonra toplam 32 gün filan çalışmalar yapılacak. Ramazan’ın ruhuna ve maneviyatına yönelik çalışmalar yapacağız. Tüm Türkiye’de illerde ve ilçelerde değişimler oldu. Geçmiş seçimlere de bakıldığında milletvekilleri listelerinde yüzde 40’ın üzerinde bir değişiklik olmuştur. Ben de bu seçimlerde tüm ülke genelinde milletvekili listelerinde yüzde 50’nin üzerinde bir değişiklik olacağını öngörüyorum. Bu her ilde yüzde 50’in üzerinde değişiklik olacak anlamına gelmez. Bazı illerde hiç değişiklik olmayabilir bazı illerde ise çok daha fazla değişiklik olabilir. Bunun takdiri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. Tüm aday adaylarımız bizim için değerlidir. Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği her aday bizim baş tacımız olacaktır” dedi.

24 Haziran seçimleri hakkında da bilgiler veren Karaduman, şunları söyledi:

“24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 39 gün kaldı. Vakit iyice azalırken AK Parti Samsun İl Başkanlığı olarak seçimlere hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün itibariyle sandık kurulu başkanlarımızı, okul ve bina kat sorumlularımızı, mahalle başkanlarımızı belirlemiş durumdayız. Seçim için önemli bir görevi üstlenecek olan Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi de belirledik ve şuan hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan milletvekili aday adaylığı için 103 kişi partimize müracaat etti. Müracaatların 21’i bayan, 82’si erkek adaylardan oluşuyor. Müracaatlar içerisinde 11 engelli, 9 da 25 yaş altı bulunmaktadır. Aday adaylarımızdan 1’i İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için aday adaylığından çekilmiştir. Milletvekili aday adayımızın 4 Mayıs tarihinde tanıtımını ve 5 Mayıs tarihinde ise temayül yoklamalarını gerçekleştirdik. Daha sonra 103 milletvekili aday adayımız mülakat için Partimizin Genel Merkezine çağrılmış ve mülakatları gerçekleştirilmiştir. Mülakat komisyonu, raporlarını üst komisyona sunmuştur. Üst komisyonun çalışmaları ve Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile adaylarımız 21 Mayıs tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilecektir. 25 Mayıs’ta ise Genel Merkezimiz tarafından milletvekili adaylarımızın tanıtımı gerçekleştirilecek ve startımızı vereceğiz.”