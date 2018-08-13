Karaduman’dan vefa

Hakan Karaduman, merkez ilçe kuruluşunda ve il yönetim kurulunda birlikte görev aldığı Günaydın Ölmez’i evinde ziyaret ederek vefa örneği gösterdi.

Hakan Karaduman, yerel seçimler öncesi yoğun mesai harcarken diğer taraftan da ziyaretlerine devam ediyor. Karaduman, Başkan Yardımcıları Kenan Saroğlu ve Mücahit Erbin ile birlikte AK Parti’nin kuruluşunun ilk yıllarında Samsun il yönetim kurulu üyeliği yapan Günaydın Ölmez’i ziyaret etti. Merkez ilçe kuruluşunda ve il yönetim kurulunda birlikte görev yaptığı Ölmez’in Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Cerekli Mahallesi’ndeki evine giden Başkan Karaduman, gerçekleştirdiği ziyaretle vefa örneği gösterdi. Başkan Karaduman’ı karşısında gören ve uzun süre boynuna sarılan Günaydın Ölmez, hem çok büyük mutluluk yaşadı hem de duygulandı.

Başkan Karaduman ve Günaydın Ölmez, vefa ziyaretinde anılarını tazeledi. Vefa ziyaretlerine devam edeceklerini ifade eden Başkan Hakan Karaduman, "Günaydın Ölmez ağabeyimiz ile partimizin kuruluşunda birlikte görev yaptık. Yönetim olarak, partimizde görev yapmış büyüklerimizi unutmayıp evlerine giderek ziyaret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

Günaydın Ölmez ise, Başkan Hakan Karaduman ve Başkan Yardımcıları Kenan Saroğlu ve Mücahit Erbin’e ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Hatırlanmak çok güzel. Yaşadığım mutluluğu kelimelerle tarif edemem. Başkanımız genç, çalışkan ve vizyon sahibi bir isim. Hakan Karaduman başkanlığındaki yönetimin partimizin Samsun’daki başarısını daha üst seviyelere çıkaracağına inanıyorum. Bugün belki de hayatımın en özel günlerinden birini yaşadım. Hatırlanmak çok güzel. Çok vefalı bir başkana sahip olduğumuz için ayrıca mutluyum" diye konuştu.