Karahüseyinli’de bilim fuarı heyecanı

İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüseyinli Ortaokulumda düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda 20 farklı proje sergilendi.

Okul Müdürü Bayram Bircan açılış konuşmasında, öğrencilerin çalışmalarıyla geleceklerine ışık tutmaları ve bilimsel çalışmalar yapmalarının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Müspet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülke kalkınmasında önem taşıdığını dile getiren Bircan, bundan dolayı öğrencileri bu tür çalışmalara özendirmek, bilimsel ve teknik bilgilere erişimi sağlamak gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Hadi Uyar, “İlçemiz adına öğrencilerimizi bilim, spor ve sanat gibi değerlerle donatmak adına tüm gücümüz ile desteklemeye devam edeceğiz. Bugün bu 4006 TÜBİTAK programında gençlerimize yeterli destek ve imkanı sağladığımızda neleri başaracaklarını görmüş olduk. Güçlü bir Türkiye sloganıyla yaptığımız her çalışma ve hizmetin temelinde iyi bir eğitim olduğunu biliyoruz ve çocuklarımızın bu başarılarıyla gurur duyuyorum” dedi.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar da, "Öğrencilerin yaptıkları bir birinden güzel projelerle göğsümüz kabardı. Bilim ve ilim ile yoğrulan vatanına fayda sağlamayı ve güçlü bir geleceği işaret eden çalışmada emeği geçen başta yavrularımız olmak üzere herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sergi açılışının ardından öğrenciler tarafından yapılan gösteriler büyük beğeni aldı. Proje Yürütücüsü Sevilay Özdemir koordinatörlüğünde öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 20 farklı proje davetlilere ayrı ayrı açıklanarak tanıtıldı. Projeler büyük merak ve ilgi ile takip edildi. Program proje tanıtımından sonra yapılan yöresel ikramlar son buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Şube Müdürü Mehmet Fatih Öztürkçe, okul müdürleri, muhtarlar ve velilerin yanı sıra ilçede bulunan diğer okullardan birçok öğrenci ve öğretmen katıldı.