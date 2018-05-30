Karaya oturan gemi, Danıştay kararını bekliyor

14 Ağustos 2016 tarihinde Samsun açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan, kurtarılarak Samsun Limanı’na çekilen "Tokay Akar" isimli 2 bin 725 grostonluk kuru yük gemisinin sahibinin, geminin ihaleyle satışa sunulduğu fiyatı az bulunca temyiz için Danıştay’a başvurdu. Danıştay kararı, gemiyi alan kişi lehine çıkarsa geminin yerinde sökülerek ya da en yakın tersaneye çekilerek götürüleceği belirtildi.

Samsun Liman Başkanlığı yetkilileri, "İhaleye girenlerden bazıları geminin ucuza satıldığını iddia ederek itiraz etmişti. İcrada olan gemi için birkaç alacaklı adayı çıkmıştı. Limanda bekleyen gemiyle ilgili Danıştay kararı bekleniyor. Danıştay kararı verilince, gemiyi alanın yönünde karar çıkarsa, alan kişi yerinde söküm izni isteyecek. Sökülen gemi Samsun Limanı’ndan ayrılacak. Danıştay kararı çıktından sonra geminin altındaki yaralar ya su altı kaynağıyla onarılacak, kaynaktan sonra da en yakın tersaneye geçici olacak transfer olacak. Gemi gidemeyecek durumda olursa uzmanlar eşliğinde gemi yerinde sökülecek. Bunun kararını bakanlık verecek" dedi.

Gemi, Samsun Limanı Sanayi Rıhtımında yarı yatık vaziyette Danıştay kararının sonuçlanmasını bekliyor.