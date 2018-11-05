Karayollarına ‘Sıfır Atık' brifingi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin pilot kurumu Samsun Büyükşehir Belediyesi, başarılı uygulamalarıyla örnek alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi proje ekibi ile temasa geçerek çalışma başlatan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü personeli, ‘Sıfır Atık' konusunda brifing toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesiyle yürütülen Sıfır Atık Projesi, Samsun'da giderek yaygınlaşıyor. Projeyi kentte ilk hayata geçiren kurum olan Samsun Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından takip ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarını örnek alan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, proje dahil olmak için Katı Atık Geri Dönüşüm Şube Müdürlüğü ekiplerinden bilgi ve tecrübe desteği alıyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde yapılan Sıfır Atık Proje toplantısı, Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç ve Haydar Kobya'nın öncülüğünde gerçekleşti. Toplantıya kurum başmühendisleri ile arazi mühendisleri katıldı. Toplantıda bölge müdürlüğü bünyesinde yürütülecek proje çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı. Atık karakterizasyonun çıkarıldığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde bununla ilgili ekip kurduğu öğrenildi. Personelin atıkların ayrıştırılarak toplaması hususunda bilinçlendirilmesinden sonra çöp kutularının kaldırılacağı ifade edildi. Toplantıda ayrıca organik atıkların Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına gönderileceği, tıbbi ve tehlikeli atıkların ise ilgili firmaya verileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Geri Dönüşüm Şube Müdürlüğü Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Çevre Mühendisi Sibel Atıkgan ise yaptığı sunumda belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Projeyi il başkanlık katında hayata geçirdiklerini hatırlatan mühendis Atılgan, ayrıştırma ünitelerini tüm birimlere yerleştirdikten sonra çöp kutularını kaldırdıklarını söyledi.

7 aşamalı projeyi Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinde başarıyla uygulamakta olduklarını ifade eden Sibel Atılgan, “Yaptığımız atık karakterizasyonunda ayda 220 kg ile en çok kağıt ve karton çıktığını gördük. Bunun üzerine atık çeşitlerimizi belirleyerek, ayrıştırma ünitelerimizi birimlerimize koyduk. Personelimizde zaman içinde buna uyum sağladı. Yemekhanemizi projeye göre tasarlayıp organik atıklarımızı daha düzenli toplamayı başardık. Bunlar hayvan barınağımızda mamaya dönüştürülüyor. Ayrıca biyogaz tesisimizde günlük 20 ton atıktan elde ettiğimiz gübre içerikli toprağı park ve bahçelerimizin peyzajında kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.