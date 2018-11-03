KARDEF'ten Patrik Bartelemous'a tepki

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) Nebiyan Dağı ve Bafra'da gerçekleştirdiği etkinliklerle, Rum Patriği Bartholomeos'a tepki gösterdi.

16-16 Ekim'de Samsun'u ziyaret eden ve gezisi sırasında Pontus çetelerinin kan döktüğü Esençay Mahallesi'ndeki kilisede ayin düzenleyen Fener Rum Patriği Bartholomeos'a tepkiler devam ediyor. KARDEF de yaptığı etkinliklerle Patrik Bartholomeos'a tepki gösterdi.

KARDEF yönetim kurulu ve beraberindekiler ilk olarak, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Pontus ayaklanmasına karşı yürütülen milli direnişin Samsun'daki sembol isimlerinden Fatma Çavuş'un mezarını ziyaret etti. 19 Mayıs ilçesine bağlı Dağköy'de kılınan namaz sonrası Fatma Çavuş'un mezarı başında Yasin-i Şerif okundu ve İlçe Müftüsü Emin Patan eşliğinde dualar edildi.

Burada kısa bir konuşma yapan KARDEF Başkanı Kemalettin Altınsoy, "Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nda canla başla mücadele eden, bize özgür bir ülke teslim eden tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Fatma Çavuş ve onun gibi milli ruhumuzun sembolleşmiş isimlerine minnet borçluyuz” dedi.

Aynı gün Bafra ilçesi Gazi Paşa Mahallesi Camisi'nde Kurtuluş Savaşı'ndaki şehit ve gazilerin aziz ruhları için mevlit okutan KARDEF yetkilileri, vatandaşların gösterdiği yüksek ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Mevlit sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 500 kişilik cemaate pide ve ayran ikram edildi. Ayrıca Bafra'daki tüm Balkan dernekleri de KARDEF'in etkinliğini destekledi.

Gerçekleştirilen etkinliklere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın yanı sıra AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe yönetimleri de katıldı.