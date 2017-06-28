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28 Haziran 2017 18:03

Kardeşinden kaçmak için pencereden atladı

Samsun’da kendisiyle tartışan erkek kardeşinden kaçmak için evlerinin birinci katındaki pencereden atlayan genç kız hastanelik oldu.

Kardeşinden kaçmak için pencereden atladı

28 Haziran 2017 18:03


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki E.G., kendisiyle tartışan erkek kardeşi O.G.’den kaçmak için önce kendisini evlerinin odasına kilitledi ardından da kaçmak için birinci katın penceresinden aşağı atladı. Yaralanan E.G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.G., erkek kardeşinden kaçmak isterken pencereden aşağı inmek için atladığını söyledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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