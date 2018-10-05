Kardeşler silahla yaralamadan tutuklandılar

Samsun'da pompalı tüfekle 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde önceki akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transit minibüs ile gelen A.A. ve T.I. adlı şahıslar, sokakta E.G.'ye (23) pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar E.G.'nin yüzüne ve vücuduna isabet etti. Bu sırada olay yerinin yanındaki parkta bulunan İ.K. de kazara sırtından yaralandı. E.G., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kazara vurulan İ.K. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis silahlı saldırı olayına karışan T.I. (32) ve kardeşi A.I. (21) ile Ö.U.'yu (17) yakalayarak gözaltına aldı. Ö.U., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan T.I. ve A.I. ile Çocuk Şubedeki Ö.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ö.U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.I. ve A.I. kardeşler mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.