Kargo aracı şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Samsun’a doğru seyir halinde olan Halil Aslanoğlu (32) idaresindeki 34 NH 8903 plakalı kamyonet, Dereköy Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin içinde sıkışan sürücü, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla, ters dönen aracın içinden çıkartılarak ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.