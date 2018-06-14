Kargoda ele geçen uyuşturucu haplarla ilgili 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde temin eden kaynaklara yönelik çalışma başlattı. Narkotik polisi Antalya’dan Samsun’a kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu etkisi doğuran hap gönderildiği ve Samsun’da piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Yapılan takip çalışmaları sonucu kargo gönderisine el konularak yapılan aramada koliler içerisinde 11 bin 200 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap ele geçirildi.

Hapları almak için kargo şirketine gelen Murat B.(27), Halit Y.D.(27) ve Ali M.A. (21) adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Genişletilen soruşturmada hapları Antalya’dan gönderen şüpheli tespit edilerek, Antalya Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu Antalya’da bir adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 104 kapsül daha hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 24 bin 304 adet uyuşturucu özelliği bulunan kapsül hap ele geçirilirken, polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi ise Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Murat B., Halit Y.D. ve Ali M.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Karalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.