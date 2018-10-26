Kargoda uyuşturucu haplar ele geçti: 3 gözaltı

Hatay'dan Samsun'a kargo ile gönderilen uyuşturucu hapları almaya giden 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucu Hatay'dan Samsun'a bir kargo şirketi ile uyuşturucu özelliği bulunan haplar gönderileceğinin bilgisini aldı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu kargo şirketine operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucu kapları teslim almaya giden H.K., kardeşi E.K. ve İ.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kargo paketinde yapılan aramada ise bin 176 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan kapsül hap ele geçirildi. H.K. ve E.K adlı kardeşlerin evlerinde yapılan aramada ise 17 adet daha uyuşturucu özelli bulunan kapsül şeklinde hap elde edildi.

Gözaltına alınan 3 kişi Narkotik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.