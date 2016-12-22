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22 Aralık 2016 16:18

Karı-koca bilet satıyorlar

Karı-koca bilet satıyorlar

22 Aralık 2016 16:18

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 20 yıla yakındır yılbaşı bileti satan Nuray-Ahmet Arslantürk çifti vatandaşa umut dağıtıyor.
2017 yılına sayılı günler kala, vatandaşlar yılbaşı gecesi çekilişi yapılacak Milli Piyango çekilişi için bilet alıyor. 20 yıla yakın süredir Milli Piyango bileti satışı yaptığını söyleyen 56 yaşındaki Ahmet Arslantürk eşi Nuray Arslantürk ile birlikte her yıl sonunda yılbaşı bileti sattıklarını söyleyerek asıl mesleğinin aşçılık olduğunu anlattı.

“4 kez büyük ikramiye verdim”
4 kez sattığı biletlere büyük ikramiye çıktığını söyleyen Ahmet Arslantürk, “Yine Sayısal Loto biletlerini sattığım zamanlarda Çarşamba’da 334 bin TL’lik ikramiyenin çıktığı bileti vermiştim. Bu sene geçen seneye nazaran talep biraz daha düşük. Piyango biletine talep az” dedi.
Soğuk havaya rağmen yılbaşı bileti satan Nuray ve Ahmet Arslantürk çifti, vatandaşların bu yıl ki büyük ikramiye olan 60 milyon TL’nin kendilerine çıkacakları ümidi ile bilet aldığını söylediler.



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