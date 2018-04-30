Karıncalara gece yarısı operasyonu

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, gece saat 02.00’de bir saatlik yolculuktan sonra Kunduz Ormanları’nda daha önce tespit edilen karınca yuvalarına ulaştı. Özel kıyafetli görevliler tarafından teknik kurallara uygun bir şekilde karınca yuvasındaki karıncalar özel sandıklara nakledildi. Araçlarla daha önce hazırlanmış bölgeye götürülen karıncaların içinde kraliçe karıncanın da olmasına dikkat edildi. Önce kraliçe karıncanın olduğu C sandığı, daha sonra B sandığı ve son olarak A sandığındaki karıncalar yuvaya bırakıldı. Karıncaların beslenmesi için yuvalarına toz şeker döküldü. Kırmızı orman karıncalarının ormana zarar veren böceklerin bölgesine nakil işi 4 saatte tamamlandı. Karıncaların aynı yerde kalmayıp yuvalarını genelde taşıdığı belirtildi. Zifiri karalıkta yapılan operasyon, doğal yollarla zararlı böceklerle mücadele ve ekolojik dengenin bozulmaması için düzenlendi.

Kırmızı orman karıncaları, ormana zararlı birçok zararlı böceklerin yumurta, tırtıl, pupa ve erginlerini yiyerek ormanların doğal yolla korunmasına katkıda bulunuyor. Nisan ayı içerisinde tekniğe uygun olarak kırmızı orman karıncaları var olan alanlardan ihtiyaç duyulan alanlara naklediliyor. Karıncalar, yuvanın etrafında ortalama 80 metre çapındaki daire biçiminde bir alanda ormanlara ve orman bitki türlerine önemli ölçüde zarar veren böceklerin yumurta, tırtıl, pupa ve erginlerini yiyerek biyolojik mücadeleye katkı sağlıyor. Kraliçe karıncaların ise çok yumurtlayan eşeysel karakterde oldukları ve koloninin devamını sağladıkları, mevcut karınca yuvası korunarak naklin gerçekleştiği bildirildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, transferin gece yapılması gerektiğini belirterek, "Kırmızı karıncalar 1000-2000 metre rakımda koloni kurarlar. Karıncalar yaklaşık 80 metre çapında bir alanda ormanlara zarar veren böcekleri yiyerek biyolojik mücadeleye katkıda bulunurlar. Amacımız mevcut karınca yuvasının bir kısmını taşıyarak, karınca yuvasının bulunmadığı bir bölgeye naklederek orada biyolojik mücadeleye katkıda bulunmak" dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Aydın Yağlıoğlu da, orman zararlıları ile mücadele konusunda bilgi vererek, "Kimyasal mücadele en kolay yöntem olmasına rağmen bu yöntemi tercih etmiyoruz. Niye kaçınmaktayız? Çünkü diğer canlılara zarar vermektedir. Alternatif olarak biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele teknikleri vardır. Yaptığımız bu mücadele biyolojik mücadeledir. Karıncalar zararlı böcekleri yiyerek biyolojik mücadeleye katkıda bulunmaktadır. Bu karıncaları zararlı böceklerin olduğu bölgeye naklediyoruz" diye konuştu.

Kimyasal mücadele çevreye zarar veriyor

Gece saat 02.00’de kendilerini Kunduz Ormanları’na getiren sebebe açıklık getiren Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ, "Bizim ormanlarımızda zararlı böcekler var. Kimyasal mücadele kolay bir yöntem. Ancak bu yöntem çevreye ve doğaya zarar veriyor. Genel müdürlüğümüz bu yöntemi bıraktı. Kesinlikle yapmıyoruz. Bunun yerine biyolojik mücadeleyi tercih ediyoruz. Şu anda başında bulunduğumuz karınca yuvasının nakli biyolojik mücadelenin bir halkasıdır. Bu yuvanın yarısını ana kraliçe ile beraber nakledeceğiz. Onun için buradayız" dedi.

Karınca operasyonuna Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Levent Morkan, Kunduz Orman İşletme Şefi Abdullah Şahin ve özel donanımlı personel de katıldı.