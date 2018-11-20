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Karısına şiddet uygulayan Iraklı koca serbest bırakıldı

Samsun’da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Iraklı koca, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Samsun'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Iraklı koca, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu 2 çocuk annesi Baydah Idrıs Hasan Hasan (34), kocası Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı'nın kendisini eve kilitleyip darp etmesi üzerine elinden kurtulmak için evin penceresinden atladı. Yaralanan Iraklı kadın 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kocası polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı, savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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