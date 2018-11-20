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Karısına şiddet uygulayan koca tutuklandı

Samsun’da karısına şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da karısına şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (34) adlı koca tartıştığı karısı N.T.'yi evlerinde darp etti. Evden kaçan N.T. komşuya sığındı. Pompalı tüfekle eşinin peşinden giderek sokakta havaya ateş açtığı iddia edilen M.T., şikayet üzerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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