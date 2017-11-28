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28 Kasım 2017 18:31

Karısını 50 bıçak darbesiyle öldüren koca ‘şizofreni’ çıkınca ceza almadı

Samsun’da karısını 50 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ‘akıl sağlı yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı’ gerekçesiyle ceza verilmedi.

Karısını 50 bıçak darbesiyle öldüren koca ‘şizofreni’ çıkınca ceza almadı

28 Kasım 2017 18:31

Mahkeme kocanın ruh sağlığı hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi.


Samsun’un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde 14 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 72 yaşındaki Aziz Gürel, 9 çocuk annesi eşi Çakır Gürel’i (73) evlerinde 50 bıçak darbesiyle öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Aziz Gürel hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açıldı. Akıl sağlığı yerinde olmayan ve yaşlı olması da göz önünde bulundurulan Aziz Gürel yargılama aşamasında tahliye oldu. Aziz Gürel’in yargılanması bugün sona erdi.


Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, Aziz Gürel’in şizofreni hastası olduğundan cezai ehliyeti bulunmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti Aziz Gürel’e Adil Tıp Kurumunun raporu doğrultusunda ceza vermedi. Mahkeme şahsın ruh sağlığı hastanesine yatırılarak tedavi olmasına karar verdi.




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