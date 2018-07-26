Karısını bıçakla yaralayan kocaya adli kontrol

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (34) evlerinin mutfağında tartıştığı eşi Arzu A.’yı (26) sol karın boşluğundan ve sol kolundan bıçakla yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Arzu A., yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra evden ayrılan Mustafa A. ise Mevlana Mahallesi’ndeki Aziz Sancar Parkı’nda otururken yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Mustafa A., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.