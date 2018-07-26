Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 12:40

Karısını bıçakla yaralayan şahıs adliyede

Samsun’da evlerinin mutfağında tartıştığı karısını bıçakla yaralayan şahıs ekiplerce yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Karısını bıçakla yaralayan şahıs adliyede

26 Temmuz 2018 12:40


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nden akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (34) evlerinin mutfağında tartıştığı eşi Arzu A.’yı (26) sol karın boşluğundan ve sol kolundan bıçakla yaraladı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Arzu A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra evden ayrılan Mustafa A., Mevlana Mahallesi’ndeki Aziz Sancar Parkı’nda otururken yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa A., Samsun Adliyesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç