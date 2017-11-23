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23 Kasım 2017 18:39

Karısını, köpeğin saldırısından kurtarmak isterken kazara vurdu

Samsun’da bir kişi karısını köpeğin saldırısından kurtarmak isterken tabancayla yanlışlıkla vurdu.

Karısını, köpeğin saldırısından kurtarmak isterken kazara vurdu

23 Kasım 2017 18:39


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sıtmasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asiye K. (50) yolda yürürken köpeğin saldırısına uğradı. Karısına köpeğin saldırdığını gören Cengiz K., karısını kurtarmak için köpeğe tabancayla ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri Asiye K.’nin karnına isabet etti. Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayda büyük üzüntü duyan ve karısının yanından ayrılmayan Cengiz K., karısını köpekten kurtarmak isterken kazara vurduğunu söyledi.


Asiye K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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