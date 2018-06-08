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08 Haziran 2018 13:36

Karne günü okul bahçesindeki bıçaklanmayı yunuslar önledi

Samsun’da karne günü bir lisenin önündeki öğrenciler ile dışarıdan gelen gençler arasında bıçaklı kavga yaşandı.

Karne günü okul bahçesindeki bıçaklanmayı yunuslar önledi

08 Haziran 2018 13:36

Motorlu Yunus ekipleri kavgaya kısa sürede müdahale ederek bıçaklanma olayını önledi.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Atakum Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karne günü okula dışarıdan gelen daha önceki yıllarda mezun olan öğrenciler ile bu yıl karne alacak öğrenciler arasında kız meselesi iddiasıyla bıçaklı kavga çıktı. Karne günü olduğu için okul çevresinde devriye gezen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri, okulun bahçesindeki kavgaya anında müdahale etti. Yunus ekipleri kavgaya karışan lise son sınıf öğrencisi H.B.B.’nin (19) elindeki bıçağı aldı. Kavga sırasında 2 kişi de darp ve yere düşme sonucu ellerinden yaralandı. Polisin olaya zamanında müdahalesi bıçaklanma olayının önüne geçti.


Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca yunuslar, kavga edenler ile bıçaklı kavgaya karışan H.B.B.’ye ’Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uyguladı.




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