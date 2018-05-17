Karnından 7,5 kiloluk kist çıktı

Samsun’da yaşayan Gülay Bay isimli kadın, yaklaşık 15 gün önce karın şişmesi şikayetiyle Samsun Büyük Anadolu Hastanesine başvurdu. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Dinler’in yaptığı tetkikler sonucu ameliyat kararı verildi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu ameliyatın ardından 38 yaşındaki kadının karnından 7,5 kilo ağırlığında, 50 santim çapında devasa bir kist çıkartıldı.

Başarılı bir ameliyatla kisti karın bölgesinden aldıklarını belirten Opr. Dr. Halil İbrahim Dinler, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Dr. Dinler, "Hastamız başka hastanelere başvurduktan sonra bize geldi. Bize geldiğinde 9 aylık hamile gibiydi. Kötü bir şey çıkacağından korktuğu için daha önce doktora başvurmamış. Zorlu ama başarılı bir ameliyat oldu. Ekibimizle birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamızın karnından çıkardığımız kist 7,5 kilo ağırlığında ve 50 santim çapında. Kistin bu kadar büyümesi ihmalden kaynaklanıyor. Hastamızın sağlığı gayet iyi. 2-3 gün sonra taburcu olabilecek. Bu tür hastalarımız şikayetlerini ihmal etmemeli, en kısa sürede bir doktora başvurmalı" dedi.

Korktuğu için hastaneye gitmekte geciktiğini belirten Gülay Bay, nefes almakta iyice zorlandığı için hastaneye başvurduğunu söyledi. Bay, ameliyattan sonra kendini iyi hissettiğini ifade etti.