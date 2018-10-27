Karşı şeride geçen otomobil düğün konvoyuna çarptı: 6 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde karşı şeride geçip takla atan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Ç.A. idaresindeki 55 NK 444 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzere refüjde bulunan bariyerlere ve elektrik direğine çarparak karşı şeride geçerek takla attı. Karşı şeritten Samsun istikametine seyir halinde olan düğün konvoyunda bulunan 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ve düğün konvoyundaki 4 araçta bulunan yolculardan Ö.E., M.Ö., Y.Ö., A.Ö. ve E.C., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Bölge Trafik ve İlçe Trafik ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak yeni bir kazayı önledi. YEDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek yıkılan elektrik direğindeki akımı kesti. Kaza sonrası ters dönen otomobil vatandaşların da yardımıyla düzeltilerek çekiciye yüklendi.

Kazaya yol açan otomobil sürücüsünün 230 promil alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.